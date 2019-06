Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica bel tempo per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Dopo una breve pausa asciutta, nel pomeriggio è atteso un aumento dell'instabilità sulle zone interne con rovesci di pioggia a carattere sparso, localmente a carattere temporalesco, in esaurimento entro la sera. Temperature minime in aumento, massime in lieve flessione, ma con tassi di umidità più elevati rispetto ai giorni precedenti. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,6 µg/m³.