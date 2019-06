Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, ha concesso il patrocinio del Mibac per le tre arene estive che i giovani dell'associazione Piccolo America organizzano per le proiezioni de "il cinema in piazza" a Piazza San Cosimato, al Porto Turistico di Roma e al Casale della Cervelletta. Una buona notizia per i ragazzi del Cinema America, di recente bersaglio di due aggressioni avvenute nella Capitale.

Le aggressioni subite

La notte di sabato 15 giugno quattro ragazzi del Cinema America sono stati picchiati perché si sono rifiutati di togliere la maglietta dell'associazione, considerata “troppo antifascista”. L'aggressione era cominciata al grido di 'hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista levati subito la maglietta, te ne devi andare via'. Sono seguite bottigliate, pugni, insulti e testate con minacce affinché i ragazzi levassero le magliette. A una delle vittime è stato rotto il naso. Per il pestaggio sono stati identificati quattro ragazzi vicini ad ambienti dell'estrema destra. Pochi giorni dopo un altro episodio. La vittima è stata l'ex ragazza del presidente dell'associazione, Valerio Carocci. Durante il pestaggio, gli aggressori avrebbero detto alla ragazza: "Di' al tuo ragazzo di stare calmo". Secondo quanto denunciato dalla giovane, 29 anni, gli aggressori sarebbero stati in due. Durante il pestaggio le avrebbero bloccato la testa contro il finestrino di una macchina.