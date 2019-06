Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 22-23 giugno

In occasione del centenario della nascita, il Maxxi dedica una grande mostra a Maria Lai (1919-2013), tra le voci più singolari dell’arte italiana contemporanea. Sia nel titolo che nell’opera sono presenti molti degli elementi tipici della ricerca di Lai: il suo interesse per la poesia, il linguaggio e la parola; la cosmogonia delle sue geografie evocata dal sole; la vocazione pedagogica del “tenere per mano”.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Giuseppe Uncini. Realtà in equilibrio"

La Galleria Nazionale celebra, dal 18 giugno al 29 settembre, Giuseppe Uncini. Attraverso 58 sculture e 30 disegni di Giuseppe Uncini, datati 1957-2008, la mostra ripercorre in un’antologica le varie tappe del cammino dell’artista scandito da Terre, Cementarmati, Ferrocementi, Strutture spazio, Strutturespazio-ambienti, Mattoni, Terrecementi, Ombre, Interspazi, Dimore delle cose, Dimore e muri d’ombra, Spazi di ferro, Spazicementi e Tralicci, Muri di cemento, Architetture, Telai-Artifici.

"Il segreto del tempo"

Alle Terme di Caracalla arriva "Il segreto del tempo", opera site specific del videoartista Fabrizio Plessi composta da 12 installazioni in cui primeggiano gli elementi primordiali legati al sito archeologico capitolino. In programma dal 18 giugno al 29 settembre, la mostra inaugura anche un nuovo percorso nei sotterranei del monumento, ora fruibile al pubblico dopo un restauro.

"Maria Lai. Tenendo per mano il sole"

In occasione del centenario della nascita, il Maxxi dedica una grande mostra a Maria Lai (1919-2013), tra le voci più singolari dell’arte italiana contemporanea, i cui lavori sono stati recentemente esposti a Documenta 14 e alla Biennale di Venezia 2017. Tenendo per mano il sole è il titolo della mostra e della prima Fiaba cucita realizzata. Sia nel titolo che nell’opera sono presenti molti degli elementi tipici della ricerca di Lai: il suo interesse per la poesia, il linguaggio e la parola; la cosmogonia delle sue geografie evocata dal sole; la vocazione pedagogica del "tenere per mano".

Orari: da martedì alla domenica dalle 11 alle 19. La prima domenica del mese fino alle ore 22.

"Frank Holliday in Rome"

Al Museo Carlo Bilotti "Frank Holliday in Rome", la prima personale dell'artista statunitense in un museo italiano, dal 19 giugno al 13 ottobre. Il percorso accoglie 36 opere realizzate nel soggiorno romano del 2016, durante il quale Holliday si è ispirato ai maestri della storia dell’arte.

Mostre ed eventi in corso a Roma a giugno 2019

"Il ciclo della vita. Nascere e rinascere in Etruria"

Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, fino al 6 ottobre, è allestita la mostra "Il ciclo della vita. Nascere e rinascere in Etruria". Attraverso le testimonianze archeologiche, con le forme della religiosità popolare degli Etruschi e delle popolazioni vicine, il percorso espositivo svela quanto le genti dell’Italia antica considerassero importanti i passaggi fisiologici, dalla nascita alla malattia, dalla vecchiaia alla morte.

"Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte"

Fino al 29 settembre si potrà visitare la personale di Clara Garesio "Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte", allestita alla Casina delle Civette. La mostra propone al pubblico una selezione delle ceramiche dell'artista, di recente produzione e inedite, installazioni site specific e disegni, opere che propongono una summa della sua ricerca artistica

Orari: da martedì a domenica ore 9-19.

"Le Malelingue"

Fino al 21 luglio Casa Vuota ospita “Le Malelingue”, personale di Domenico Ventura. In mostra i racconti iperbolici e boccacceschi che il pittore traduce sulla tela, creando un universo figurativo surreale, che da Altamura (dove Ventura è nato) si ricollega a Roma. Orari di apertura: dalle 10 alle 18.

"Jeff Bark. Paradise Garage"

Un mondo onirico, composto da frammenti sospesi di una storia affascinante ed enigmatica: è la mostra "Jeff Bark. Paradise Garage", prima personale del fotografo statunitense in Italia, al Palazzo delle Esposizioni fino al 28 luglio. Nel percorso oltre 50 opere inedite dedicate alla Città Eterna, in cui i set costruiti da Bark diventano paesaggi surreali, scene conviviali, ritratti monumentali che rievocano lo spirito delle quadrerie allestite per temi nei palazzi barocchi romani.

"Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila/1"

Fino al 28 luglio Palazzo delle Esposizioni ripropone "Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila/1", sei mostre che si sono tenute nella Capitale dagli anni ‘50 agli anni 2000. In una sorta di passeggiata romana nella storia dell’arte contemporanea, il pubblico potrà rivedere le mostre di Titina Maselli, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Carlo Maria Mariani, Jan Vercruysse e Myriam Laplante, che raccontano, ognuno a emblema di una decade diversa, questo viaggio filologico ma emozionale.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Magnifici ritorni" ad Aquileia

È un viaggio a ritroso nel tempo quello offerto dalla mostra "Magnifici ritorni" che riporta al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia fino al 20 ottobre ben 120 tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Un rientro a casa a distanza di quasi 200 anni, per festeggiare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia ma anche per rinsaldare i plurisecolari legami tra la città adriatica, crocevia di culture, e Vienna, che dal 1817 ha raccolto e valorizzato molti dei tesori aquileiesi.

Giacomo Leopardi, a Sperlonga due mostre per i 200 anni dell’Infinito

A 200 anni dalla composizione dell’Infinito di Giacomo Leopardi, completata in un mese imprecisato del 1819, sono visitabili due mostre in programma a Sperlonga, in provincia di Latina, fino al 7 luglio. Le opere pittoriche saranno esposte al piano terra della Torre Truglia; quelle fotografiche nello spazio dell’odierno Auditorium. La città di Sperlonga farà da sfondo a questa mostra inedita, gemellandosi per l'occasione con Fondi.

Eventi per bambini a Roma

"Giraffa, un animale da record" al Bioparco

In occasione della Giornata internazionale della giraffa, domenica 23 giugno (dalle 10.30) il Bioparco organizza la giornata evento dal titolo "Giraffa, un animale da record". Un animale che detiene tanti primati: l’altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua e il peso del cuore. Queste e tante altre curiosità saranno svelate dagli operatori didattici che saranno a disposizione anche per raccontare le abitudini di Dalia, Acacia e il maschio Magoma, i tre esemplari di giraffa reticolata presenti al Bioparco.

"Dinosauri in carne e ossa" nell’Oasi WWF di Fregene

Fino al 10 novembre (dalle 10 alle 19) si potrà vivere un’esperienza suggestiva per riflettere sulla caduta dell’asteroide che ha provocato la scomparsa dei dinosauri mesozoici e sull’impatto spesso negativo che l’uomo ha sulla natura. Una mostra aperta a famiglie con bambini e non solo, per capire i meccanismi che hanno causato l’adattamento o l’estinzione di alcune specie come quella dei dinosauri mesozoici.