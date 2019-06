Un’onda arcobaleno invaderà domani Frosinone, per il Lazio Pride che fa tappa nella città ciociara per la prima volta. L’appuntamento è in piazza Salvo D’Acquisto alle 15.30. Da lì la marcia si snoderà per le strade della città, percorrendo Via Po, Via Aldo Moro, Via Marco Tullio Cicerone e Piazza Falcone e Borsellino (di Fronte alla Villa Comunale). Il Lazio Pride dedicherà un minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa scomparso nella notte, a seguito delle ustioni riportate nell’esplosione avvenuto il 10 giugno al palazzo comunale. Crestini fu il primo sindaco nel Lazio a celebrare un’unione civile, celebrando il rito di Sandro e Bobby.

“Orgoglio Ciociaro”

“Orgoglio Ciociaro” è lo slogan della manifestazione, scelto per porre attenzione alle difficoltà specifiche del territorio. Con questo evento, che coincide con i 50 anni di Stonewall, in occasione del primo Pride di New York del 1969, si vuole rivendicare il riconoscimento dei diritti di tutte le persone lesbiche, gay, bisex, transessuali, intersessuali. Organizzare un Pride a Frosinone, dichiarano gli organizzatori, è una sfida che si pone in continuità con l’Onda Pride, per dare attenzione alle realtà locali, dove l’omotransfobia è più visibile e dove la paura e il pregiudizio alimentano episodi di violenza e discriminazione.

Gli eventi della pride week 2019

Una serie di eventi sono stati organizzati in vista di quello clou di domani. Oggi, alle 18.00, è in programma “Ho Imparato a Vedere con Occhi Diversi”, un importante evento a tematica HIV, che si svolge in Corso della Repubblica, 62.