Roma, tenta di sgozzare e strangolare la ex: arrestato

A Roma un uomo di 54 anni, romeno, è stato arrestato dai carabinieri perché ha tentato di strangolare e sgozzare la ex compagna. Nel pomeriggio di ieri, martedì 18 giugno, il 54enne aveva teso un vero e proprio agguato alla donna in via di Vigna Stelluti, per poi fuggire. Ma i carabinieri lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio.

La dinamica dei fatti

Disoccupato e con precedenti, rientrato irregolarmente in Italia nonostante il divieto fino al 2024 emesso dal Prefetto di Roma, l'uomo ha aggredito alle spalle la sua ex compagna, una connazionale di 53 anni, tentando prima di strangolarla e poi di tagliarle la gola con un'arma da taglio. La donna è stata trasportata al policlinico Gemelli dove è stata medicata con una prognosi di 21 giorni. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri nella tarda serata di ieri, mentre stava per salire a bordo di un autobus che lo avrebbe portato fuori Roma.

I precenti

Il 54enne è stato subito riconosciuto dai carabinieri che lo avevano già arrestato due volte in passato per episodi violenti nei confronti della stessa donna e già anche accompagnato presso il centro di permanenza temporaneo di Potenza da dove era stato anche rimpatriato a Bucarest, in Romania. Ora per essersi reintrodotto illegalmente in Italia dovrà anche rispondere della violazione delle leggi sull'immigrazione.