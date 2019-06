La situazione meteo in città

Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno deboli per tutto il giorno. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un lieve cedimento dell'alta pressione permette un maggior sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane, con qualche acquazzone o temporale isolato in rapida cessazione in serata. Tempo bello e soleggiato sulle aree costiere e adiacenti. Temperature stazionarie con massime intorno ai 30-32°C nelle zone interne, più miti sulle coste, ma con tassi di umidità più elevati. Ventilazione a regime di brezza di maestrale sui litorali, dai quadranti nordorientali sulle zone interne, con temporanei e improvvisi rinforzi in prossimità dei fenomeni temporaleschi. Mari poco mossi al mattino, mossi nelle ore pomeridiane.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli, al pomeriggio deboli. Allerte meteo previste: afa. Qualità dell’aria buona.

La situazione meteo a Viterbo

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno deboli. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona.