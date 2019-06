Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 17 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo rimane condizionato dalla presenza di un campo di alta pressione che tuttavia mostra qualche segno di cedimento, osservabile dalla presenza di qualche velatura e addensamento nuvolosi nelle ore pomeridiane, sulle zone interne. Possibile qualche breve acquazzone o fugace temporale tra Amiata, bassa Umbria e Lazio interno. Temperature stabili con valori massimi di poco superiori ai 30°C sulle vallate interne. Venti deboli o moderati di maestrale sui litorali, deboli nordorientali nell'interno, deboli nordorientali in quota. Mari mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.