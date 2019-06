Incendio a Fiumicino, danneggiate tre barche in un cantiere nautico

Tre imbarcazioni da diporto sono state danneggiate da un incendio scoppiato a Fiumicino in un cantiere nautico a Fiumara Grande, alla foce maggiore del Tevere. Due delle tre imbarcazioni sono affondate, una di otto metri e l'altra di quattro. Non ci sono persone ferite o intossicate. L'incendio è scoppiato alle sette del mattino in via Falzarego. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Roma, impegnata sul fiume. Ancora da chiarire le cause del rogo e da dove si siano propagate le fiamme.