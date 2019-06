Roma, imbrattano muri e saracinesche: denunciati due writer

Due 33enni romani sono stati denunciati dai carabinieri della stazione San Giovanni per aver disegnato dei graffiti sui muri e sulle saracinesche di via La Spezia, a Roma. Le accuse nei loro confronti sono di danneggiamento e imbrattamento in concorso.

La denuncia

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno, transitando nel quartiere San Giovanni, i carabinieri hanno notato graffiti e scritte sui muri dei palazzi e sulle serrande di alcuni negozi. Poco distante c'erano i due writer, sorpresi ancora con le bombolette in mano. I carabinieri li hanno fermati e hanno perquisito la loro auto, parcheggiata nella stessa via, trovando all'interno 18 bombolette di vernice spray e alcuni cartelli di segnaletica di sicurezza da cantiere, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti. Uno dei denunciati è stato trovato in possesso di una dose di marijuana ed è stato anche segnalato come assuntore all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.