Roma, investito da un'auto in via Cornelia: grave giovane di 20 anni

Un giovane di 20 anni è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un'auto a Roma in via Cornelia. Il ragazzo, di origini moldave, è stato travolto da un'auto guidata da un uomo di 48 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Il conducente è stato sottoposto agli esami sull'assunzione di alcol e droga. Sul posto è intervenuta la polizia locale del XIII Gruppo Aurelio che ha effettuato i rilievi. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto è stata posta sotto sequestro.