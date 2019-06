Roma, evacuato palazzo per un incendio: non ci sono feriti

Alle 6.30 di oggi, sabato 15 giugno, alcune squadre del comando di Roma sono intervenute in Via Suessola per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un edificio di sette piani. Sul posto sono arrivati due squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte, l'autoprotettore, un'autoscala e il capo turno provinciale. I pompieri hanno iniziato l'opera di spegnimento delle stanze coinvolte dalle fiamme, evitando il propagarsi dell'incendio in altri locali. L'edificio è stato evacuato. Non ci sono persone ferite o intossicate. L'appartamento al momento è inagibile.