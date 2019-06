Mare mosso ad Anzio, bagnanti non riescono a tornare a riva: salvati

Salvataggio sul litorale di Anzio, vicino Roma, dove nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, è scattato l’allarme perché 12 persone che stavano facendo il bagno non riuscivano a tornare a riva. Le condizioni del mare, piuttosto mosso, e una forte corrente avevano messo in difficoltà i bagnanti. Ad intervenire in loro aiuto polizia e guardia costiera, che nell’operazione si sono avvalse anche di un elicottero per verificare l’eventuale presenza di dispersi. Due persone in stato di shock sono state soccorse dal 118.