Roma, centro per anziani distrutto dalle fiamme: nessun ferito

Un incendio è divampato nella notte in un centro anziani di via Val di Non, in zona Conca d'Oro, a Roma. E' accaduto intorno alle 3 di notte di giovedì 13 giugno. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura, ampia circa 200 metri quadrati, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, che indagano sulle cause del rogo, ancora da chiarire.

Un secondo incendio in via di Villa Spada

Mercoledì sera, intorno alle 21.30, si è sviluppato un altro incendio che ha interessato un ripetitore di una compagnia telefonica in via di Villa Spada. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Fidene, che indagano sull'accaduto.