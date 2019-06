Roma, l’Associazione nazionale ambulanti: "Denunciata Raggi"

"Questa mattina ho consegnato presso la Procura della Repubblica la denuncia nei confronti del Sindaco di Roma, Virginia Raggi, in qualità di legale rappresentante pro tempore di Roma Capitale, per abuso ed eccesso di potere in relazione alla mancata applicazione delle normative regionali e nazionali, in modo reiterato, in materia di Commercio su area pubblica". E’ quanto annuncia in una nota Angelo Pavoncello, vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale Ambulanti (Ana).

"Chiesto sequestro preventivo di 12 milioni di euro"

"Il Campidoglio ha violato peraltro il diritto di ‘equivalenza’ ai danni degli ‘urtisti’ e degli ambulanti titolari di ‘rotazioni’, in quanto le delocalizzazioni delle soste già stabilite dall'amministrazione sarebbero dovute essere concertate con le associazioni di categoria, cosa che non è accaduta - aggiunge Pavoncello -. Inoltre, non sono state nemmeno previste eventuali compensazioni economiche: in merito a questo, ho chiesto il sequestro conservativo preventivo di 12 milioni di euro, atto a risarcire gli operatori per il danno arrecato".

L'appello al procuratore

"Chiedo al procuratore Paolo Ielo di aprire immediatamente una indagine al fine di appurare le violazioni messe in atto dal Sindaco Raggi, dalla sua Giunta e dalla maggioranza comunale del Movimento 5 Stelle, nonché di disporre il sequestro conservativo delle somme sopraindicate e di intimare alla stessa Amministrazione capitolina di sospendere qualsiasi atto amministrativo in attesa degli accertamenti giudiziari. Con il reiterarsi di altre eventuali delocalizzazioni e/o proroghe nei confronti degli ‘urtisti’ e delle rotazioni si prefigurerebbe poi, ulteriormente, un aggravio economico per il Comune di Roma, configurando così il reato di danno erariale", prosegue Pavoncello. "Mi appello anche al Prefetto di Roma, Gerarda Pantaleone, affinché intervenga con ordinanza prefettizia per bloccare immediatamente qualsiasi ulteriore atto del Campidoglio contro gli ambulanti, in attesa della decisione della Magistratura", conclude Pavoncello.