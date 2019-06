La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione garantisce ancora condizioni di generale bel tempo al Sud del Paese. Cieli in prevalenza sereni o lievemente offuscati da nubi alte nella prima parte del giorno sul Lazio, specie meridionale. Da segnalare la presenza di addensamenti marittimi al mattino in prossimità delle coste tirreniche, in diradamento diurno. Temperature in calo, ma sempre su valori estivi, con picchi fino a 32/33°C sulle pianure interne, più fresco invece sui litorali. Venti deboli meridionali nelle interne, sino a moderati da OSO su mari, arcipelago e sub-costiere di alto Lazio e Toscana.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,2 µg/m³.