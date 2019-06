Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 10 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione ben stabile sul Paese regala condizioni soleggiate seppur con cieli offuscati dal passaggio di velature, più compatte su Toscana, Umbria e alto Lazio. Isolata convezione a cadenza pomeridiana solo sui crinali reatini e sui rilievi del Frusinate. Temperature in ulteriore aumento, con punte massime sino a 35-36°C. Venti deboli meridionali sia al suolo che in quota; moderati da Sudest invece su mari, arcipelago toscano e aree costiere e sub-costiere della Maremma. Mari calmi, poco mossi i bacini toscani.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15.1 µg/m³.