La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Ondata di caldo africano seppur non eccezionale sulle regioni centrali tirreniche. Soleggiato con cieli a tratti parzialmente nuvolosi per nubi alte di passaggio. Al pomeriggio locale instabilità di calore con fugaci temporali sui crinali appenninici orientali, sulle colline orientali ci sarà un aumento della nuvolosità comuliforme nelle ore più calde del giorno. Temperature in ulteriore aumento, con caldo piuttosto intenso e punte di 34-35°C sulle aree interne; sensazione di afa accentuata specie lungo le coste. Venti deboli meridionali al pomeriggio, sino a moderati in quota sulla Toscana. Mari calmi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,2 µg/m³.