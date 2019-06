Mostre a Roma: cosa fare nel weekend dell'8-9 giugno

A Sperlonga, in provincia di Latina, si omaggia il genio di Giacomo Leopardi a 200 anni dalla composizione dell’Infinito, completo in un mese imprecisato del 1819. A Roma, a Palazzo delle Esposizioni, si può visitare la mostra "Jeff Bark. Paradise Garage", prima personale del fotografo statunitense in Italia.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

Omaggio a Bowie, "L’uomo che cadde sulla terra"

A 50 anni dalla pubblicazione dell’iconico brano di David Bowie "Space Oddity", la Galleria SpazioCima a Roma, metterà in mostra, fino a venerdì 21 giugno, la collettiva omaggio al Duca Bianco e al suo rapporto con lo spazio. “Far above the moon” comprende circa trenta opere e installazioni, di vari formati. Una mostra incentrata sul rapporto tra il cantante e l’infinito, che in tante occasioni è stato approfondito.

"Jeff Bark. Paradise Garage"

Un mondo onirico, composto da frammenti sospesi di una storia affascinante ed enigmatica: è la mostra "Jeff Bark. Paradise Garage", prima personale del fotografo statunitense in Italia, al Palazzo delle Esposizioni dal 7 giugno al 28 luglio. Nel percorso oltre 50 opere inedite dedicate alla Città Eterna, in cui i set costruiti da Bark diventano paesaggi surreali, scene conviviali, ritratti monumentali che rievocano lo spirito delle quadrerie allestite per temi nei palazzi barocchi romani.

Mostre ed eventi in corso a Roma a giugno 2019

"Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila/1"

Fino al 28 luglio Palazzo delle Esposizioni ripropone "Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila/1", sei mostre che si sono tenute nella Capitale dagli anni ‘50 agli anni 2000. In una sorta di passeggiata romana nella storia dell’arte contemporanea, il pubblico potrà rivedere le mostre di Titina Maselli, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Carlo Maria Mariani, Jan Vercruysse e Myriam Laplante, che raccontano, ognuno a emblema di una decade diversa, questo viaggio filologico ma emozionale.

"Nanni Balestrini. Vogliamo tutto"

Visionarea Art Space rende omaggio a Nanni Balestrini, poeta, scrittore, saggista e artista non convenzionale scomparso lo scorso 19 maggio, nella mostra "Nanni Balestrini. Vogliamo tutto", allestita fino al 2 settembre. L’esposizione presenta undici opere dell'artista, realizzate tra il 1965 e il 2004, una raccolta che lo stesso Balestrini ha selezionato per raccontare il proprio lavoro in questo progetto.

"Lucio Fontana. Terra e oro"

La Galleria Borghese celebra l’arte di Lucio Fontana, presentando al pubblico due sue specifiche produzioni, i Concetti Spaziali in oro e le Crocifissioni in ceramica. Allestita fino al 28 luglio, l’esposizione si intitola "Lucio Fontana. Terra e oro" e si compone di una cinquantina di opere, fra dipinti a olio in oro e ceramiche, realizzate principalmente nel decennio tra il 1958 e il 1968. Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19. Ultimo ingresso alle ore 17.

"Al Norte de la tormenta, tra buio e ironia"

La mostra, visitabile fino all’8 settembre, fa parte di Expanding The Horizon, il programma dedicato allo sviluppo di collaborazioni internazionali tra il museo, altre istituzioni culturali e collezioni private. In questa occasione il MAXXI ospita alcune opere della collezione dell’IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, uno dei più importanti musei d’arte moderna della Spagna con capolavori storici dell’arte spagnola e internazionale. La mostra prende il nome da un’opera del 1986 del celebre artista spagnolo Juan Muñoz, Al Norte de la tormenta.

Orari: da martedì a venerdì e la domenica dalle 11 alle 19; il sabato dalle 11 alle 22; lunedì chiuso.

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello"

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all’acquerello" è la mostra in programma fino al 30 giugno al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. Nel percorso 60 acquerelli di vario formato con i giardini di Roma realizzati da sette artisti contemporanei: Raffaele Arringoli, Emanuela Chiavoni, Fausta D’Ubaldo, Sergio Macchioli, Gabriella Morbin, Luisa Saraceni (Luz) e Silvano Tacus.

Orari: dal martedì alla domenica. Ottobre-maggio ore 10-16; giugno-settembre ore 13-19.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Magnifici ritorn" ad Aquileia

È un viaggio a ritroso nel tempo quello offerto dalla mostra "Magnifici ritorni" che riporta al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia dall’8 giugno al 20 ottobre ben 120 tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Un rientro a casa a distanza di quasi 200 anni, per festeggiare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia ma anche per rinsaldare i plurisecolari legami tra la città adriatica, crocevia di culture, e Vienna, che dal 1817 ha raccolto e valorizzato molti dei tesori aquileiesi.

Giacomo Leopardi, a Sperlonga due mostre per i 200 anni dell’Infinito

A 200 anni dalla composizione dell’Infinito di Giacomo Leopardi, completata in un mese imprecisato del 1819, sono visitabili due mostre in programma a Sperlonga, in provincia di Latina, fino al 7 luglio. Le opere pittoriche saranno esposte al piano terra della Torre Truglia; quelle fotografiche nello spazio dell’odierno Auditorium. La città di Sperlonga farà da sfondo a questa mostra inedita, gemellandosi per l'occasione con Fondi.

Eventi per bambini a Roma

"Il bosco dei peluche" a Villa Gregoriana

Domenica 9 giugno, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, al Parco Villa Gregoriana di Tivoli (Roma), si celebreranno con molte attività il gioco più amato dai bambini, il peluche. La manifestazione "Il bosco dei peluche" è dedicata ai bambini tra i 4 e i 10 anni. A concludere la rassegna gare di equilibrio e giochi di ruolo con i quali sfidare i propri peluche.

"Alla scoperta del Colosseo"

Visita guidata per i bambini e per le loro famiglie per scoprire tutti i segreti del Colosseo, uno dei simboli (se non il simbolo) di Roma. I bimbi avranno la possibilità di avventurarsi in ogni angolo dell’Anfiteatro Flavio e conoscere il luogo dei gladiatori. Età consigliata: dai 4 ai 10 anni. Si terrà domenica 9 giugno dalle 14.