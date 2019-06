Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 7 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione prevista in progressivo rinforzo a garanzia di condizioni atmosferiche ovunque stabili. Temporanei passaggi di cumuli del bel tempo pomeridiani. Temperature in netto aumento sia al suolo che in quota, con punte di 30°C in pianura, qualche grado in meno lungo le coste. Venti deboli a tratti moderati da Est al mattino, tra Sud e Sudovest al pomeriggio sulle interne, da Scirocco al largo; moderati da OSO in quota. Mari calmi o poco mossi, temporaneamente mossi al largo i bacini dell'alta Toscana.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,9 µg/m³.