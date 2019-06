Blitz antidroga a Roma: 8 misure cautelari per l'eroina 'gialla'

Cinque africani, irregolari sul suolo italiano, sono stati arrestati, mentre due indiani e un bulgaro sono stati sottoposti a misure cautelari alternative per spaccio di eroina 'gialla'. I carabinieri della compagnia San Pietro, che hanno condotto il blitz antidroga, hanno notificato un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura di Roma. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di acquisto, trasporto, cessione e detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti, in alcuni casi in concorso.

Le indagini

Il provvedimento trae origine da un'indagine condotta dai carabinieri tra ottobre e febbraio, coordinata dal Gruppo Reati Gravi contro il Patrimonio, Usura ed Estorsioni della Procura, diretto da Lucia Lotti. L'inchiesta era scattata dopo una serie di arresti per spaccio di eroina, avvenuti in rapida successione nella zona tra via Gregorio VII e piazza di Villa Carpegna. Un gruppo di persone, in concorso tra loro, acquistava e cedeva eroina di colore giallo, al 28% di purezza, nelle principali piazze di spaccio nell'area del capolinea di piazza Giureconsulti, della fermata metro Cornelia e di Pineta Sacchetti. Sono stati accertati episodi di spaccio anche nelle immediate vicinanze degli ospedali della Capitale.