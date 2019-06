Roma, la galleria della tangenziale si allaga ancora: tratto chiuso

La galleria della nuova circonvallazione interna di Roma si è allagata di nuovo. Dopo l'episodio del 5 giugno, quando la galleria era stata chiusa per una grossa perdita d'acqua con conseguente traffico in tilt in tutta la zona, gli agenti di polizia dei Gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino sono dovuti intervenire ancora per far fronte all'allagamento. Per motivi di sicurezza e consentire l'intervento di ripristino, il tratto in direzione San Giovanni è stato chiuso. quando la galleria era stata chiusa per una grossa perdita d'acqua con conseguente traffico in tilt in tutta la zona. Roma, chiuso tunnel in tangenziale per allagamento: traffico in tilt