Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 6 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un campo di alta pressione abbraccia il Paese anche se infiltrazioni umide nei bassi strati determinano il transito di nubi basse marittime specie al mattino e nottetempo. Nuvolosità variabile nel corso della giornata con la presenza di nubi anche alte e stratificate. Segnaliamo la possibilità di locali precipitazioni nel corso del mattino, localmente sui settori appenninici orientali nel primo pomeriggio. Temperature massime miti, previste però in lieve flessione. Venti sino a moderati da Scirocco/Ostro, con raffiche specie su mari e arcipelago. Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.