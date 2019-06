Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 4 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione con temperature in ulteriore aumento sulle regioni centrali tirreniche. Una blanda circolazione dai quadranti orientali mantiene attiva l'instabilità pomeridiana nelle zone interne con qualche acquazzone, di breve durata, sui rilievi appenninici della Toscana e dell'Umbria e possibili temporali sul medio-basso Lazio. Sole sui litorali e su gran parte della Toscana. Possibili banchi di nebbia o foschie al primo mattino e la notte su pianure del frusinate e Val d'Arno inferiore. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento in pianura. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli grigi o nebbiosi al mattino. peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con rasserenamenti, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,1 µg/m³.