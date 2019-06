Roma, dodici auto in fiamme nella notte: nessun ferito

Dodici auto sono andate a fuoco nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 in via Pittaluga, in zona Casal Bertone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Si ipotizza che le fiamme siano partite dal vano motore di una macchina e si siano propagate alle altre auto parcheggiate accanto. Sul posto non sono state trovate tracce di liquido infiammabile e non si registrano persone ferite o intossicate. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Casal Bertone.