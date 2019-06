Roma, sorpresi a rubare in un appartamento: due arresti

Sorpresi a rubare in un appartamento a Roma, due cittadini georgiani sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata in concorso. È successo ieri notte quando, in seguito a una segnalazione della sala operativa, una pattuglia del Commissariato Tor Carbone, diretto da Antonino Russo, è intervenuta in via Ciaffi per la presenza di forti rumori all’interno dell’abitazione. Gli agenti sono saliti e hanno constatato che la porta d’ingresso era socchiusa. Sono entrati e hanno colto in flagranza i due uomini intenti a rubare.

Caccia al terzo complice

I ladri hanno cercato di aggredire i poliziotti, opponendo resistenza al fermo. Grazie all'intervento di una seconda pattuglia del Commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, sono stati bloccati e identificati. All'interno dell'abitazione sono stati trovati numerosi arnesi atti allo scasso. Proseguono le indagini per identificare un terzo complice, che è riuscito a fuggire calandosi su una tubatura dell'appartamento.