Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 3 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'Italia centrale rimane interessata da una circolazione nordorientale che garantisce tempo generalmente stabile al mattino, ma instabilità pomeridiana sui rilievi della Toscana e su rilievi e zone interne di Umbria e sul Lazio con acquazzoni sparsi e possibili temporali localmente moderati previsti in cessazione serale. Segnaliamo ancora la possibilità di nebbie o nubi basse al mattino sulla lucchesia, foschie o nebbie anche sulle pianure del frusinate. Temperature stabili con punte massime sui 26-28°C nelle zone interne. Venti deboli nordorientali in rotazione a ovest sui litorali nel pomeriggio. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,7 µg/m³.