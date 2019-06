Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 2 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata del 2 giugno sarà ancora caratterizzata dalla presenza di un'area di alta pressione sull'Europa occidentale che favorisce l'afflusso di correnti nordorientali nei bassi strati. Il tempo risulterà buono al mattino su tutte le regioni centrali tirreniche, mentre nel pomeriggio sulle aree interne del Lazio aumenterà l'instabilità con la possibilità di qualche acquazzone, in rapida risoluzione in serata. Temperature massime in ulteriore rialzo con valori prossimi ai 25-26°C in pianura. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti occidentali dalla tarda mattinata sui litorali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,2 µg/m³.