Fiumicino, aperta una voragine sulla strada che collega Isola Sacra

Una voragine del diametro di circa un metro si è aperta a Fiumicino in via Trincea delle Frasche, l'arteria di collegamento tra l'abitato di Isola Sacra, via della Scafa e via dell'Aeroporto. La viabilità è stata chiusa per un tratto, all'altezza di via Cima Gardinal, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto si è recato l'assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino, Angelo Caroccia. L'area interessata dal cedimento del manto stradale è stata subito transennata, per essere messa in sicurezza