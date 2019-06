Controlli della polizia a Roma: sequestrati 14 chili di hashish

La polizia di Roma ha sequestrato, durante le operazioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, 124 panetti di hashish, per un totale di circa 14 chili, contrassegnati di griffe e di iniziali di un noto calciatore. Sette i pusher finiti in manette. Le forze dell'ordine hanno sequestrato anche mezzo chilo di cocaina e di mannitolo, oltre a quasi 20.000 euro in contanti. I controlli sono stati compiuti dalla VI Sezione ‘Contrasto al Crimine diffuso’ della squadra mobile e dei commissariati Esquilino, Casilino Nuovo, Primavalle, Torpignattara, Tivoli e Velletri.

I controlli

Al Casilino, grazie al fiuto del cane antidroga Wum, è stata trovata cocaina all'interno di una cassaforte posizionata a terra nell'area condominiale, mentre in un'abitazione di proprietà dell'Ater, a Tor Bella Monaca, assegnata a una persona risultata poi essere deceduta, sono stati trovati i panetti di hashish, 500 grammi di mannitolo, 700 euro in contanti e tutto il materiale per il confezionamento. Al termine delle operazioni, gli agenti hanno affidato l'alloggio al responsabile Nucleo Sgomberi dell'Ater del Comune di Roma.