Roma, esponenti Forza Nuova denunciati per striscione contro Bergoglio

Alcuni esponenti di Forza Nuova sono stati denunciati per il blitz avvenuto in Vaticano, durante la celebrazione dell'Angelus, in cui era stato esposto uno striscione contro Papa Francesco. "Ieri un altro attacco della Procura di Roma (che dovrebbe pensare ai propri guai molto più seri) e della Digos - si legge in una nota del movimento - che hanno denunciato per violazione della Legge Mancino i nostri militanti che esposero lo striscione 'Bergoglio Badoglio Stop immigrazione'". "Forza nuova fa quadrato intorno ai propri attivisti - conclude il movimento neofascista - e rilancia la sfida contro la reazione antifascista, certa che le lotte sociali e la resistenza nazionale sono ormai nel cuore della stragrande maggioranza dei romani e degli italiani". Forza Nuova contro il Papa, lo striscione in via della Conciliazione