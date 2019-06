Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sul Lazio centro-meridionale rimane ancora un po' di variabilità pomeridiana con qualche acquazzone, più probabile sulle zone interne. Temperature in ulteriore lieve aumento, con punte fino a 25°C sulle pianure interne. Venti fino a moderati di Grecale, in rotazione da Ovest sul medio-basso Lazio, di Maestrale sui mari, i quali saranno in genere poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Domenica ieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.