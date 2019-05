Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 31 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione depressionaria si allontana verso lo Ionio, ne consegue che il tempo sulle regioni tirreniche migliora ulteriormente. Condizioni soleggiate per gran parte del giorno, salvo un po' di variabilità diurna sul basso Lazio dove non si esclude anche qualche acquazzone o breve temporale sulle zone interne. Temperature in ascesa, punte fino a 24°C sulle pianure interne. Venti deboli, Nord orientali al mattino, in rotazione da O nel corso del pomeriggio. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,3 µg/m³.