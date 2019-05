Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 30 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione ciclonica si sposta sulle regioni adriatiche continuando a interessare marginalmente anche i settori tirrenici. Avvio di giornata con tempo buono e cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi. Tra tardo mattino e pomeriggio nubi tuttavia in rapido aumento con qualche rovescio o temporale ancora possibile sul Lazio, specie meridionale. Temperature in calo nei minimi, frizzanti al mattino, in lieve aumento le massime, ma in genere sotto le medie del periodo. Mari fino a mossi o molto mossi al largo.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.