Roma, bimbo morto all'asilo: pm indagano per omicidio colposo

A Roma i pm hanno aperto un fascicolo di indagine sulla morte di un bambino di un anno avvenuta ieri, martedì 28 maggio, in una asilo nella zona del quartiere Appio. Nel procedimento, al momento a carico di ignoti, si ipotizza il reato di omicidio colposo. Al momento le ipotesi portano a pensare a un decesso avvenuto per cause naturali ma la Procura, per fugare ogni dubbio, ha disposto un'autopsia dopo l'esame esterno della salma svolto ieri. I genitori del piccolo non hanno ancora presentato denuncia su quanto accaduto.