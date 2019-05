Roma, manutenzione alla linea A della metro: chiusa a tratti in agosto

Importanti opere di manutenzione sono in arrivo per la linea A della metropolitana di Roma, i lavori inizieranno in estate e comporteranno lo stop per alcune tratte nel mese di agosto. "Il calendario che Atac ci ha presentato è ancora da convalidare. Ad agosto linea A sarà chiusa per fasi, sono lavori molto importanti, la manutenzione è stata dimenticata per decenni. Verranno sostituiti i deviatoi che potrebbero creare problemi", ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo, nel corso di una conferenza stampa a Tor Bella Monaca. Per lo stesso motivo la linea A della metro potrebbe chiudere nei weekend di luglio.