Un bambino di un anno è morto in un asilo nido privato a Roma. È accaduto nel quartiere Appio. A dare l'allarme sono state le maestre che, vedendo che il bimbo non respirava, hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Piazza Dante e l'ingresso dell'asilo è presidiato da una pattuglia dei militari. Al momento si ipotizza un malore. I pm della Procura di Roma stanno aspettando i risultati dell'esame esterno effettuato sul corpo del bambino prima di aprire formalmente un eventuale fascicolo di indagine.

Si ipotizza un malore

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino durante il riposino ha iniziato ad agitarsi nel sonno. Un'educatrice si sarebbe avvicinata e vedendo le labbra cianotiche ha chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

Le educatrici sono state portate in caserma per essere ascoltate

Le educatrici presenti nell'asilo quando il bambino è deceduto sono state portate in caserma per essere ascoltate. Al momento si ipotizza un malore ma sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Il corpo del bambino è stato trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'università La Sapienza. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana e della Compagna Piazza Dante.

Procura di Roma attende esame esterno sulla salma

La Procura di Roma, prima di aprire formalmente un fascicolo di indagine, sta aspettando i risultati dell'esame esterno effettuato sulla salma del bambino. Il caso è seguito dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, che coordina i turni esterni dei sostituti. Sulla base della relazione effettuata dai medici i magistrati di piazzale Clodio valuteranno per quale reato procedere e se disporre una autopsia.