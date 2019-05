Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 28 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 1.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Al mattino possibili locali e irregolari fenomeni sul Lazio, Umbria settentrionale e colline toscane dal tardo mattino. Nel pomeriggio instabilità in accentuazione sulle zone interne con rovesci di pioggia e locali temporali in progressiva cessazione entro metà serata; peggiora poi dalla tarda sera su alta Toscana con temporali in spostamento verso i settori orientali nottetempo. Segnaliamo possibili forti temporali entro la prima nottata su Lunigiana, Apuane e Garfagnana. Temperature massime stazionarie in Toscana, in lieve aumento sul Lazio. Venti moderati sud-occidentali sia nei bassi strati che in quota, sino a tesi su coste, mari e Arcipelago. Mari mossi, molto mossi specie dalla seconda parte della giornata i bacini toscani.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 13.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,7 µg/m³.