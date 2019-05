Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 26 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una perturbazione risale dal basso Tirreno portando tempo perturbato sulle regioni tirreniche nella giornata di domenica. Piogge diffuse e continue sin dal mattino su gran parte del Lazio, in successiva estensione anche alle province settentrionali. In serata probabile attenuazione o temporanea cessazione delle piogge sulle zone interne con piogge che tenderanno ad isolarsi sui rilievi appenninici e sulle aree costiere del Lazio. Temperature minime in aumento, massime in calo, generalmente contenute al di sotto dei 18-20°C. Venti moderati di scirocco sui litorali laziali e tesi a largo sul medio Tirreno. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 12.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,2 µg/m³.