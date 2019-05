Roma, fermato il leader di Forza Nuova: in Questura per controlli

Il leader nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, è stato fermato dai poliziotti della Digos mentre cercava di raggiungere via dei Lucani, a San Lorenzo, dove nei giorni scorsi è stata annunciata una manifestazione di Forza Nuova per sabato 25 maggio, giorno del silenzio elettorale. Il leader del movimento di estrema destra, secondo quanto si è appreso, è stato portato in Questura per dei controlli.

Il sit-in degli antagonisti

A San Lorenzo, in largo Talamo, nella mattina di sabato, sono scesi in piazza i movimenti antagonisti di sinistra per presidiare l'eventuale arrivo dei militanti di Forza Nuova davanti al palazzo in cui morì Desirée Mariottini. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine.