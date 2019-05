Roma, fiamme in un appartamento: in salvo una persona

Ieri, mercoledì 22 maggio, è divampato un incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo di Via Niso, in zona Tuscolana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme. Al momento, il palazzo è stato sgomberato. Durante le operazioni di spegnimento, è stata portata in salvo una persona e affidata alle cure mediche del personale del 118. Non risultano persone ferite o intossicate.