Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 23 maggio

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La pressione torna ad aumentare sull'Italia, ma rimangono infiltrazioni umide instabili atlantiche in quota. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, innesco di nuovi acquazzoni o temporali a macchia di leopardo durante il pomeriggio soprattutto sulle aree interne della Toscana, in Umbria e in generale sull'Appennino. Temperature senza particolari variazioni, massime sui 20-22°C. Venti deboli variabili, salvo rinforzi durante i temporali, tendenti a disporsi da Ovest-Sudovest al pomeriggio; al mattino sostenuti da Est-Sudest sull'Arcipelago toscano. Mari poco mossi o localmente mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,6 µg/m³.