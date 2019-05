Roma, scontro tra tre auto: quattro feriti, due sono bambini

Incidente fra tre auto nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 maggio, in via Cristoforo Colombo a Roma, all'incrocio con via Cesare Federici. Quattro i feriti, tra cui due minori, trasportati all'ospedale Bambino Gesù: uno di 13 anni in codice rosso e la sorella di 10 in codice giallo. Gli altri due adulti feriti, tra cui la mamma dei bambini, sono stati trasportati al San Camillo: la donna è in codice rosso, mentre l'uomo che era alla guida di un'altra auto è in codice giallo. Sul posto è arrivato il gruppo Tintoretto della polizia locale.