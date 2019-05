Busta con proiettile a Salvini, i pm di Roma indagano per minacce

I pm di Roma hanno aperto un’indagine in relazione alla busta con un proiettile calibro 9 indirizzata al ministro degli Interni, Matteo Salvini, recapitata ieri al Centro di smistamento postale di piazzale Ostiense e sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il procuratore aggiunto Francesco Caporale, che ha delegato le indagini alla Digos, procede per il reato di minacce aggravate. Il pacco aveva inspospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. "Non mi fanno paura e non mi fermo" ha commentato il vicepremier Salvini. Busta con proiettile a Salvini, il vicepremier: "Non mi fanno paura"