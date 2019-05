Roma: "Pagate o danni al cantiere", arrestato un Casamonica

Un uomo di 39 anni, appartenente alla famiglia dei Casamonica, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata a luglio da due fratelli, titolari di una nota concessionaria di auto, che in quel periodo stavano realizzando un nuovo immobile aziendale su via Tuscolana. I due hanno denunciato di essere stati vittima di continue richieste per versare la somma di 10mila euro come "protezione" necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per convincere le vittime, il 39enne avrebbe prospettato possibili danneggiamenti ai beni aziendali dei due fratelli, in caso di un loro rifiuto.