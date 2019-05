Meteo a Roma: le previsioni di oggi mercoledì 22 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Le regioni centrali tirreniche sono ancora interessate da una blanda circolazione ciclonica in quota che si manifesta con instabilità diurna. Si attendono ampie schiarite, ma con genesi di nubi sulle zone interne che preludono a sviluppo di rovesci e temporali seppur isolati e brevi. Asciutto ovunque entro sera. Generali ampie schiarite sulla linea di costa. Temperature stabili nei minimi, in lieve aumento nei massimi con punte di 22°C su zone interne. Mari mossi o poco mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.