Roma, rapina a mano armata in un distributore di benzina

Un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola ha messo a segno una rapina ai danni di un distributore di benzina. E’ successo a Roma in via Trionfale nella serata di ieri, lunedì 20 maggio, intorno alle 19. Poco prima l’uomo aveva tentato di compiere un altro colpo in un distributore poco distante, colpo che però non era riuscito poiché la cassa della stazione di servizio era provvista di sistema di apertura automatizzato. Il ladro però non si è dato per vinto e si è diretto a una pompa di benzina poco distante dove è riuscito a farsi consegnare l'incasso. L’uomo è poi fuggito con il bottino, di 100 euro, a bordo di uno scooter. Sulla vicenda indaga la polizia.