Roma, scontro tra tre auto: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, lunedì 20 maggio, in via Ardeatina, a Roma, in cui sono rimaste coinvolte tre auto. La vittima è una donna di 68 anni, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il conducente di un’altra macchina, un 30enne, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza. A quanto riferito dai pompieri, a bordo della terza vettura c'erano cinque persone: una donna e quattro ragazzi tra i 12 e i 17anni, che sono stati affidati alle cure mediche del 118 presente sul posto. La strada è stata chiusa al traffico fino al termine dell'intervento.