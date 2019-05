Roma, Virginia Raggi: "Nuova preferenziale in via di Valle Melaina”

Su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha parlato della nuova preferenziale realizzata in via di Valle Melaina: "Una corsia riservata per rendere più sicuro e rapido il percorso dei bus in un'area strategica nel quadrante nord-est di Roma. Il tratto interessato è quello che va da piazzale Jonio a via Monte Cervialto. Abbiamo anche completato una nuova banchina di fermata per gli utenti del trasporto pubblico, oltre alla segnaletica stradale necessaria. Quella di via di Valle Melaina è solo una delle preferenziali completate in città".

Le dichiarazioni

Poi, la sindaca ha proseguito: "Ricordo quelle istituite o messe in sicurezza in via Emanuele Filiberto e via Vittorio Emanuele Orlando. E ancora la preferenziale di via Masaniello, per l'accesso alla stazione Tiburtina, solo per citarne alcune. Stiamo portando avanti un programma preciso per velocizzare e privilegiare il trasporto pubblico laddove più necessario. Un pacchetto di interventi a vantaggio di tutti i cittadini".