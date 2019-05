Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 20 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata ampie schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale si muove verso le adriatiche favorendo una giornata instabile sulle centrali tirreniche, con rovesci e temporali a macchia di leopardo che si sviluppano fin dal tardo mattino attardandosi alle ore preserali. A seguire il tempo diviene più asciutto seppur con cieli che rimangono all'insegna della variabilità salvo nuovi fenomeni notturni in formazione su alta Toscana. Ai margini della fenomenologia le aree costiere dove si avranno schiarite più ampie e generalmente precipitazioni fugaci. Temperature in lieve calo nei minimi, stabili nei massimi. Venti deboli o moderati da SSO sui settori laziali e basso toscani in rotazione a SSE, più deboli altrove; deboli da OSO in quota. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,3 µg/m³.