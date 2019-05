Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Dalla Corsica un nuovo vortice di bassa pressione avanza verso l'Italia riportando condizioni di spiccata instabilità sulle regioni centrali tirreniche. Acquazzoni sparsi interessano la Toscana, in estensione entro il pomeriggio anche a Umbria e Lazio. Temporali maggiormente probabili sulla Toscana orientale e centro-meridionale. Temperature in calo nei valori massimi, specie in Toscana. Venti moderati di Scirocco. Mari tendenti a molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti nel pomeriggio.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,3 µg/m³.